Киев, 7 февраля, 2025, 02:26 — ИА Регнум. Обвинительное заключение в отношении певицы и бывшего народного депутата Рады Таисии Повалий направила в суд прокуратура Винницкой области. Об этом 6 февраля сообщил офис генерального прокурора Украины.

Кадр из интервью на телевидении Таисия Повалий

«Направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VII созыва от запрещенной Партии регионов, бывшей народной артистки Украины. <…> Обвиняемая в 2014 году уехала в Россию, сейчас живет в Москве. <…> В 2023 году получила российское гражданство», — уточняется в заявлении прокуратуры.

Повалий обвиняется в коллаборационизме и оправдании российской спецоперации на Украине. Отмечается, что артистка активно выступает в поддержку президента России и участвует в различных политических акциях.

«Обвиняемая охотно дает интервью пропагандистским СМИ, в которых превозносит российские военно-политические идеалы и унижает украинцев», — отмечается в заявлении.

Сообщение сопровождается фотографией Повалий с российским паспортом в руках, лицо певицы при этом заретушировано.

Повалий — уроженка Киевской области, долгое время она жила и выступала на Украине, в конце 1990-х годов ей было присвоено звание народной артистки страны. В 2014 году Повалий переехала в Россию, она поддержала военную операцию на Украине, выступала на концерте в Луганске в честь годовщины освобождения города, а также получила российское гражданство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в феврале 2024 года Служба безопасности Украины заочно предъявила Повалий обвинения сразу по трём статьям Уголовного кодекса страны. Певицу обвинили в «коллаборационизме, публичных призывах к агрессивной войне и в оправдании вооружённой агрессии».

В октябре 2024 года высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации у певицы Повалий нескольких объектов недвижимости, двух автомобилей и авторских прав на девять песен.

В ноябре 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о лишении 34 лиц государственных наград Украины. В число таких лиц вошли председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и посол России в БелоруссииБорис Грызлов, а также артистыАни Лорак, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие.