Москва, 7 февраля, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон пока не начали обсуждать возможную встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом (архивное фото)

«У них не было никаких стартовых контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», — заявил представитель Кремля в эфире телеканала CNN.

Пресс-секретарь российского лидера призвал американских журналистов «не спешить».

5 февраля Песков заявил, что в последнее время контакты России с США по линии отдельных ведомств стали интенсивнее. Так он прокомментировал заявления Дональда Трампа о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной по урегулированию конфликта между странами. Американский лидер охарактеризовал контакты как «очень хорошие» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что сейчас США много говорят об урегулировании конфликта, но при этом не предпринимают никаких конкретных действий. Она уточнила, что без чётких шагов руководства Штатов будет преждевременным говорить о переговорах.

Ранее, 20 января, президент РФ Владимир Путин говорил о готовности Москвы к переговорам по разрешению украинского конфликта, при этом целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Он неоднократно отмечал, что одними из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО, признание территориальных реалий и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.