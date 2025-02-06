Вашингтон, 7 февраля, 2025, 01:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжат предоставлять международную помощь, но только в случаях, если это будет иметь смысл и отвечать национальным интересам. Такое заявление сделал руководитель Госдепартамента США Марко Рубио на пресс-конференции в Доминиканской Республике.

Иван Шилов ИА Регнум USAID

«Соединенные Штаты будут предоставлять международную помощь. Однако это будет международная помощь, которая имеет смысл и отвечает нашим национальным интересам», — уточнил Рубио.

Комментируя решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), Рубио пояснил, что Белый дом посчитал нужным выявить как работающие программы и затем продолжить их реализацию, так и разобраться с программами, которые не отвечают национальным интересам США.

Глава Госдепа подчеркнул, что ряд программ международной поддержки не подпадет под действие указа о приостановке работы USAID. Что это будут за программы, выявит администрация президента США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указано в расследовании проекта WikiLeaks, который специализируется на публикации конфиденциальной информации, порядка 90% всех украинских СМИ получили финансирование от Агентства США по международному развитию (USAID).

USAID занимало первое место среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. Уточнялось, что на 2023 год доля финансирования агентства в девяти проектах украинского ведомства достигала 64%. Теперь минцифры Украины придётся искать новый источник доходов.

4 февраля пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт рассказала о некоторых проектах USAID. В частности, она отметила, что на программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии ушло из бюджета $1,5 млн, на постановку трансгендерной (ЛГБТ — признано экстремистским движением в РФ и запрещено) оперы в Колумбии — $47 тыс., на выпуск в Перу комиксов о трансгендерах — $32 тыс.

Помимо этого, американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности правительства США Илон Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее Маск сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.