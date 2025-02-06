Киев, 7 февраля, 2025, 01:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий изымать органы у погибших военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) для дальнейшей трансплантации или изготовления биоимплантатов.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

Согласно закону, изъятие органов запрещается у лиц из сил обороны и безопасности Украины, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Вместе с этим закон предусматривает запрет изъятия органов у недееспособных, неустановленных личностей, детей-сирот, а также детей без родительской опеки.

Как передавало ИА Регнум, 23 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процветающая на Украине чёрная трансплантология стала любимым развлечением Запада. Как подчеркнула Захарова, Зеленский для облегчения проведения операций, касающихся трансплантологии, намеренно изменил законодательство Украины. Представитель МИД также рассказала, что в зоне проведения спецоперации часто находят тела украинских военных, у которых «явно вырезали органы». По словам Захаровой, Украина при правящем режиме постепенно превращается в полигон западных стран для экспериментов с биолабораториями и чёрной трансплантологией.

До этого на Украине разоблачили преступную сеть, которая занималась незаконной торговлей человеческими органами. По данным СМИ, родные погибших пациентов добились медицинской экспертизы тел своих родных. Экспертиза показала, что у всех них было произведено прижизненное изъятие органов. После заведения уголовного дела на Украине полностью остановили трансплантацию органов.

В феврале 2024 года сообщалось, что в Луганской Народной Республике обнаружили документы, подтверждающие, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. А одними из первых доноров в ходе специальной военной операции стали бойцы Вооружённых сил Украины.

Зимой 2023 года трупы украинских военных без органов и признаков ранения обнаружили в морге Николаева. Уточнялось, что тела не значились ни в каких реестрах и списках, чем и воспользовались чёрные трансплантологи.