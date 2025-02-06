Москва, 7 февраля, 2025, 01:22 — ИА Регнум. Сотрудники Россельхознадзора выявили грубые нарушения требований технический регламентов в магазинах сети «Светофор». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM

«В январе 2025 г. территориальными управлениями Россельхознадзора в рамках осуществления федерального государственного ветеринарного контроля в магазинах сети «Светофор» выявлены многочисленные грубые нарушения требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС. С просьбой проверить указанные магазины на соблюдение законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов обращались также депутаты Госдумы РФ и общественные организации потребителей», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в основном нарушения, которые были выявлены в ходе проверок, относятся к реализации молочной, мясной и рыбной продукции. Среди таких нарушений значатся: отсутствие товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции; отсутствие маркировки или неполная/нечитаемая информация на ней; истёкший срок годности товара; нарушение температурного режима хранения и признаки размораживания продукции; нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки.

В Россельхознадзоре уточнили, что 91 нарушение было выявлено в 60 торговых точках сети «Светофор» в Ростовской области, а именно в Песчанокопском районе, Азове, Сальске и Зернограде.

Помимо этого, сотрудники службы выяснили, что часть продукции животного происхождения поступала без необходимых докумнетов для подтверждения качества и безопасности товара.

Вместе с этим нарушения были выявлены в четырёх точках сети: в посёлке Томилино и деревне Торбеево Люберецкого района, подмосковной деревне Островцы и Раменском, а также в двух магазинах в Новгородской и Вологодской областях.

Магазинам были выданы предостережения о недопустимости нарушений.

«Материалы направлены в прокуратуру для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Также информация направлена в Роспотребнадзор для принятия мер в рамках действующих полномочий», — отметили в надзорном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Роспотребнадзор сообщил о закрытии трёх магазинов «Светофор» в Петербурге после внеплановой проверки. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции и непродовольственных товаров для проведения лабораторных исследований. Всего в 18 торговых объектах было забраковано более 2 т некачественной пищевой продукции и 150 единиц непродовольственных товаров. Материалы дела были переданы в суды.

30 января исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков сообщил, что почти половина исков Роспотребнадзора к розничным сетям связана с магазинами «Светофор». Учредители данной торговой сети решили за счёт низких цен получить конкурентные преимущества, но качество товаров оставляет желать лучшего, отметил он.

5 февраля стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) решила ликвидировать акционерное общество «Инвест Стандарт», которое является учредителем нескольких компаний, управляющих розничной сетью «Светофор».