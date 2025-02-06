Санкт-Петербург, 7 февраля, 2025, 01:12 — ИА Регнум. Российский и советский актёр театра, кино и сериалов, заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался в возрасте 82 лет. Об этом 6 февраля сообщается на сайте Театра имени Веры Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, где актёр служил с 1976 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Последний раз он вышел на сцену 15 ноября в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». Невероятной болью и трагизмом была окрашена его работа в этом спектакле <…> Анатолий Григорьевич был умен, добр и талантлив. Еще он был горд, мужественен и благороден. А еще он любил и берег тех, кто рядом. Спасибо Вам, Анатолий Григорьевич, за годы родства в нашем общем доме!» — говорится в некрологе.

Худолеев родился в 1942 году в Чапаевске Самарской области. В 1963-м окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького, где служил до 1965-го. Его дебют в кино состоялся в 1969 году в фильме «Комиссары». Всего в фильмографии актёра 60 работ, в том числе в сериалах «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». Он также снимался в таких сериалах, как «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности».

С 1976 года служил в драматическом театре им. В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.