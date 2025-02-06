Хельсинки, 7 февраля, 2025, 00:47 — ИА Регнум. Сотрудники погранохраны Финляндии задержали подростка при пересечении госграницы с Россией. Об этом сообщил представитель пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.

Погранслужба ФСБ России Граница РФ и Финляндии

«Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними», — приводит телерадиокомпания Yle слова представителя охраны.

Отмечается, что подростка задержали 31 января в районе Кархусуо в Иматре Южной Карелии. Погранохрана уточнила, что подросток пытался пересечь госграницу в одиночку.

В ноябре источник ИА Регнум сообщил, что 16-летний школьник из Москвы расстроился, что ему не сделали Шенгенскую визу и сбежал из дома в Финляндию.По словам собеседника агентства, в июле десятиклассник собрал рюкзак, ничего не сказал родителям и ушёл из дома. Первое время мать ждала, что подросток сам вернётся домой, а затем обратилась в полицию. Правоохранители смогли проследить путь школьника до ближайшего Подмосковья. Полиция продолжила поиски и выяснила, что молодой человек сумел добраться до Карелии, а затем попытался пересечь российско-финскую границу. Его задержали сотрудники погранслужбы РФ. Мать мальчика предположила, что он сбежал из-за того, что ему не сделали Шенгенскую визу и он не смог отправиться в Европу.

Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией 14 декабря 2023 года. В Хельсинки заявили, что к такой мере прибегли, чтобы перекрыть поток незаконных мигрантов, въезжающих из стран Африки и Ближнего Востока через российскую границу. Финские пограничники пропускали иностранцев, но Хельсинки обвинили в проблемах с нелегальной миграцией российскую сторону.

8 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объявил, что граница с Россией останется закрытой, так как «оценка угрозы остаётся неизменной».