Вашингтон, 7 февраля, 2025, 00:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты рассчитывают получить право на бесплатный проход через Панамский канал американских судов при определенных обстоятельствах. Об этом 6 февраля заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции в Санто-Доминго — столице Доминиканской Республики, где он находится в рамках турне по странам Центральной Америки.

US Senate Марк Рубио

«Наши ожидания остаются прежними. <…> Я нахожу абсурдным то, что мы должны были бы оплачивать транзит через зону, которую обязаны защищать во время конфликта. В этом заключаются наши ожидания», — подчеркнул Рубио, комментируя заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино, опровергнувшего заявление Госдепартамента США о праве бесплатного прохода через канал для американских судов.

Глава Госдепа назвал «очень сильными» первые шаги, связанные с ситуацией вокруг Панамского канала и отметил, что в ходе переговоров американская сторона ясно выразила свои ожидания по данному вопросу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал «основанным на лжи» заявление Государственного департамента США об отмене оплаты за проход по Панамскому каналу для американских правительственных судов.

Как пояснил Мулино, освобождение от уплаты сборов, пошлин или тарифов за проход через Панамский канал запрещено конституцией страны.

Как заявил Госдепартамент США, власти Панамы приняли решение отменить плату за проход через Панамский канал для американских судов. Отмечалось, что эта мера сэкономит американским властям миллионы долларов в год.

Позднее в управлении Панамского канала опровергли заявление Госдепа США. Руководство канала написало об этом также в соцсети Х, добавив, что не вносило корректировок в транзитные пошлины и другие сборы.

3 февраля президент США Дональд Трамп уточнил, что ситуация с Панамским каналом разрешится без привлечения американских военных.

20 января Трамп во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.