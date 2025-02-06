Хельсинки, 7 февраля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Нынешнее руководство Финляндии отказывается понимать суть конфликта на Украине и его первопричины. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

Иван Шилов ИА Регнум Хельсинки

«В Хельсинки отказываются понимать первопричины конфликта и неверно оценивают его перспективы», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

По его словам, руководство Финляндии настаивает на необходимости нанесения России «стратегического поражения», а также достижения мира мира только на условиях киевского режима. Кузнецов подчеркнул, что подобная позиция может привести к тому, что Финляндия последней осознает иллюзорность таких надежд.

Как передавало ИА Регнум, 20 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вести с Вашингтоном диалог по Украине, подчеркнув, что для прекращения украинского кризиса должны быть устранены первопричины его возникновения. Переговоры по Украине должны обеспечить заключение не кратковременного перемирия, а долгосрочного мира.

3 февраля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что мирное урегулирование возможно на основе Стамбульского документа 2022 года, в котором говорилось о нейтральном внеблоковом безъядерном статусе Украины, её демилитаризации и денацификации, неразмещении на её территории иностранных войск и баз при учёте современных территориальных реалий и искоренении всей совокупности первопричин украинского кризиса.

По мнению обозревателя швейцарского журнала Die Weltwoche Вольфганга Койдля, глава киевского режима Владимир Зеленский стал основным препятствием для заключения президентом США Дональдом Трампом сделки с Россией по разрешению конфликта на Украине. Обозреватель отметил целый ряд аргументов не в пользу Зеленского в качестве партнёра по диалогу, потому что вдобавок к запрету на проведение переговоров глава киевского режима ещё и не является легитимным после истечения его полномочий в мае 2024 года, а также испытывает личную неприязнь к Путину.

Трамп 5 февраля заявил о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Он назвал контакты сторон по этому вопросу «очень хорошими» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».