Панама, 6 февраля, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Заявление государственного департамента США об отмене оплаты за проход по Панамскому каналу для американских правительственных судов «основано на лжи». Об этом сообщил 6 февраля президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN.

Global Look Press

Как пояснил Мулино, от уплаты сборов, пошлин или тарифов за проход по Панамскому каналу не уполномочены освобождать кого-либо ни правительство Панамы, ни какой-либо другой орган власти, так как предоставление льгот запрещено конституцией страны.

«Я очень удивлен вчерашним заявлением госдепартамента,. основанным на лжи, и это недопустимо… Панама выражает свое полное неприятие дальнейшего управления двусторонними отношениями на основе лжи и фальши», — подчеркнул президент Панамы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил госдепартамент США, власти Панамы приняли решение отменить плату за проход через Панамский канал для американских судов. Отмечалось, что эта мера сэкономит американским властям миллионы долларов в год.

Позднее в управлении Панамского канала опровергли заявление госдепа США. Руководство канала написало об этом также в соцсети Х, добавив, что не вносило корректировок в транзитные пошлины и другие сборы.

Как заявил 3 февраля президент США Дональд Трамп, ситуация с Панамским каналом разрешится без привлечения американских военных.

20 января Трамп во время инаугурационной речи пообещал, что США вернут контроль над Панамским каналом. Он объяснил своё решение тем, что Панама якобы передала контроль Китаю над водной артерией. По мнению главы Белого дома, этот канал играет ключевую роль в экономике и нацбезопасности США. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в тот же день отверг притязания на канал. Он заявил, что объект останется под контролем республики.