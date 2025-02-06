Париж, 6 февраля, 2025, 23:44 — ИА Регнум. Запад стремится заморозить конфликт на Украине, для перевооружения киевского режима. Россия не поддастся на эту уловку, заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

«На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине, — срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск», — приводит «РИА Новости» слова главы диппредставительства РФ.

Мешков добавил, что Россия видит намерения Запада, но не поддастся на такие уловки.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 февраля на брифинге заявила, что заморозка конфликта на Украине или временное перемирие неприемлемы для России. Дипломат отметила, что заморозка или временное перемирие будут просто использованы коллективным Западом для укрепления военного потенциала киевского режима. Позднее могут быть предприняты попытки взять вооружённый военный реванш, допустила она. Представитель МИД отметила, что потенциальные гарантии возможных договорённостей по Украине будут определены в ходе возможных переговоров.

20 января президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава российского государства добавил, что при этом должны быть учтены законные интересы РФ.

В декабре глава государства отмечал, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине, а не к его заморозке. Он напомнил, что в 2021 году бывший президент США Джо Байден уже предлагал отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–20 лет. Однако в контексте исторических расстояний и сроков — это одно мгновение, после которого страну бы всё равно приняли в альянс, подчеркнул президент.