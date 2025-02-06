Вашингтон, 6 февраля, 2025, 23:26 — ИА Регнум. Отказ от российских энергоресурсов дорого обходится Европе, так как раньше они чрезмерно завесила от них. С таким мнением 6февраля выступил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль во время выступления на Атлантическом совете (организация, признанная в РФ нежелательной).

Global Look Press

«В Европе мы испытали горькие последствия чрезмерной зависимости от одной страны-производителя энергии, которой была Россия, и мы платим большую цену за это, отключая российскую энергию, с высокими затратами на энергию», — считает Бироль.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря 2024 года новый еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что власти Евросоюза хотят навсегда разорвать свои связи с Россией в топливной сфере. Он сообщил, что считает большим достижением существующее сейчас снижение зависимости Европы от топлива из России. Йоргенсен отметил важность активного использования возобновляемых источников энергии для снижения зависимости ЕС от российских энергоносителей, что, по его мнению, будет способствовать более «зелёному» будущему региона.

В конце ноября, по данным Евростата, Россия вернула лидерство в поставках газа в Евросоюз через 2,5 года с момента введения Западом санкций. По информации на конец сентября, доля российского топлива в импортируемом ЕС голубом топливе возросла до 23,74%, что произошло впервые с мая 2022 года.

В России не раз отмечали, что отказ от покупки российских углеводородов был серьёзной ошибкой западных стран. Им пришлось закупать нефть и газ из России через посредников по более высоким ценам.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября заявил, что Россия не отказывает Европе в поставках газа, который страны региона могут получить по нескольким маршрутам.