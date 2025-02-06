Москва, 6 февраля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Требование главы киевского режима Владимира Зеленского об отправке на Украину 200 тысяч миротворцев нереалистично. Такое заявление сделал 6 февраля посол России во Франции Алексей Мешков в беседе с «РИА Новости».

Ирина Калашникова/РИА Новости

«Конечно, когда просроченный Зеленский (президентские полномочия которого истекли в мае 2024 года — ред.) заявил о 200 тысячах — это просто нереально, никто их не соберет. Если говорить серьезно, то они уже по максимуму выложились. Вот то количество так называемых наемников, а это не наемники: в основном это военные из регулярных частей — вот это, наверное, почти тот максимум, на который уже Запад вышел», — так ответил российский дипломат на вопрос, сможет ли Европа наращивать военную помощь Украине, если поддержка США сократится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как пояснил посол РФ во Франции Алексей Мешков, размещение европейский войск на территории Украины во время боевых действий означает фактическое объявление войны России.

22 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявлял, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.