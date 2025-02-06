Манила, 6 февраля, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Крушение военного самолёта произошло на Филиппинах, погибли четыре человека, находившиеся на борту. Об этом 6 февраля сообщает агентство Associated Press.

Global Look Press

По данным управления гражданской авиации Филиппин, крушение самолёта, на борту которого находились американские военнослужащие, произошло в южной провинции Магинданао-дель-Сур, на рисовом поле. Из-под обломков воздушного судна извлекли тела четырёх погибших, все они — иностранные граждане.

Представитель посольства США Канишка Гангопадхьяй уточнил, что самолёт был зафрахтован американскими военными для разведки и наблюдения. Дипломат добавил, что Индо-Тихоокеанское командование США позднее выпустит более подробное заявление по поводу авиакатастрофы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спасатели извлекли из реки Потомак тела всех 67 погибших при столкновении пассажирского самолёта и военного вертолёта над Вашингтоном.

Авиакатастрофа произошла вечером 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В момент столкновения на борту пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines находились 64 человека, из них четверо — члены экипажа. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных.

Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 пытался предотвратить столкновение с военным вертолётом. Военный вертолёт принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц», указала газета The Wall Street Journal.

Среди пассажиров рейса American Airlines были бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду, Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали тренерами.