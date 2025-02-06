Москва, 6 февраля, 2025, 21:57 — ИА Регнум. Власти Финляндии нагнетают в стране атмосферу военного психоза, а также призывают граждан готовиться к войне. Об этом 6 февраля рассказал посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Global Look Press

«Население запугивают «агрессивными планами России». Призывают готовиться к войне. Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения», — процитировало дипломата «РИА Новости».

По словам Кузнецова, в Финляндии активизировали и широко освещают в СМИ благоустройство бомбоубежищ, создают новые стрелковые клубы, увеличивают предельный возраст нахождения военнообязанных в резерве. Посол считает, что руководство страны таким образом пытается оправдать рост военных расходов и то, как скоропалительно республика вступила в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, Финляндию приняли в НАТО в апреле 2023 года. В декабре того же года страна заключила с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, предоставив американцам доступ к 15 финским военным базам.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя вступление Финляндии в Североатлантический альянс, назвал это абсолютно бессмысленным шагом. Он напомнил, что у Москвы с Хельсинки были почти идеальные отношения, а теперь на финской границе придётся размещать российские войска.