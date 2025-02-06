Москва, 6 февраля, 2025, 21:52 — ИА Регнум. «Новатэк» собрал книгу заявок на выпуск трёхлетних облигаций в объёме, эквивалентном 500 млн долларов США, с расчётами в рублях РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 базисных пункта, а итоговый объём размещения в рублях РФ увеличен в два с половиной раза, с эквивалента 200 млн до эквивалента 500 млн долларов США.

«ПАО «Новатэк» выбрало оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста цен по замещающим облигациям, тем самым протестировав возможности в новых условиях и создав ориентир на первичном рынке», — прокомментировал член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

Сделка стала первым с июля прошлого года на российском рынке рыночным размещением облигаций корпоративного эмитента с привязкой к иностранной валюте.

Размещение запланировано на 12 февраля 2025 года на Московской бирже. Агентом по размещению выступает «Ньютон Инвестиции».