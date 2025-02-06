Москва, 6 февраля, 2025, 21:43 — ИА Регнум. Россия создаст специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии по инициативе абхазского политика Бадры Гунбы. Об этом 6 февраля сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Уже на этот год выделено 100 млн рублей», — отметил Новак по итогам переговоров с Гунбой.

Он также подчеркнул, что это хороший и эффективный инструмент для развития экономики, обеспечения занятости населения и привлечения туристов.

Как ранее передавало ИА Регнум, Россия по результатам встречи министра финансов Антона Силуанова с Гунбой направила Абхазии средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития. На счёт минфина республики поступило 340 млн рублей.

31 января первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Сухум провёл встречи со спикером парламента Абхазии Лашей Ашубой, а также с и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой. Обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Кроме того, Кириенко вместе с Гунбой принял участие в совещании по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, а также посетил сухумскую школу №2 имени А. С. Пушкина.