Москва, 6 февраля, 2025, 21:31 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России 6 февраля сорвали все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) провести контрнаступление в направлении Уланок и Черкасской Конопельки в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Бобылев//РИА Новости

По данным ведомства, украинские войска бросили на это направление до двух механизированных батальонов на БМП и бронемашинах. Их поддерживали танки и машины разграждения. Противником было предпринято восемь волн атак, но российские бойцы отразили все попытки наступления.

«Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, и т.ч.: восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортёр и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника», — говорится в сообщении.

В разгроме противника участвовали 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 810-я отдельная бригада морской пехоты, 40-я отдельная бригада морской пехоты, 177-й отдельный полк морской пехоты, операторы дронов Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», а также добровольческие формирования «Ветераны» и «АрБат». Им обеспечили поддержку авиацией и артиллерией.

От сил украинской армии, собранных для контратак, остались только разрозненные группы. Российские бойцы проводят зачистку территории.

Как передавало ИА Регнум, днём 6 февраля Минобороны РФ опубликовало видео, как российские бойцы уничтожают украинскую технику, брошенную на прорыв в направлении Уланок и Черкасской Конопельки. Всего ВСУ в курском пограничье с начала вторжения в регион потеряли, по последним данным, более 57 860 военных, 337 танков и другую боевую технику.