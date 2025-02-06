Усть-Илимск, Иркутская область, 6 февраля, 2025, 21:26 — ИА Регнум. Цех лесопромышленного комплекса загорелся в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба МЧС России.

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«В Усть-Илимске горит сортировочный цех на промплощадке лесопромышленного комплекса. Площадь пожара — 2 тыс. квадратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают 32 специалиста и девять единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля в посёлке Полеводство под Екатеринбургом загорелись склад и производственный цех с полиэтиленом. Пожар охватил площадь 2,4 тыс. кв. м. Для борьбы с огнём привлекли 50 спасателей и 17 единиц техники.