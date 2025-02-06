Москва, 6 февраля, 2025, 21:08 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с главой Федерации бокса ДНР, основателем добровольческого батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в ЖК «Алые паруса».

Илья Питалев/РИА Новости

На траурное мероприятие пришли проститься с Саркисяном более 100 человек. На месте проведения были усилены меры безопасности, машины ДПС патрулировали въезд на парковку.

Кроме того, на территории находились несколько полицейских автобусов, стояли рамки металлоискателей.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Саркисян получил тяжёлые ранения при взрыве в подъезде дома в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице. Он скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей. Также пострадали ещё три человека. За день до инцидента камеры зафиксировали слежку за главой федерации бокса. Саркисян рассказал, что ранее уже видел двух молодых людей и догадался о наблюдении за ним.

Следователи в качестве мотива убийства главы федерации бокса республики рассматривают несколько версий, в том числе личную месть. Устанавливается круг подозреваемых, которые могли быть причастны к совершению взрыва.

По данным источника в МВД, взрывное устройство в жилой комплекс мог пронести курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб. Сейчас устанавливается, кем и как оно было заложено.

Telegram-канал «112» сообщал, что вторым погибшим при взрыве мог быть убийца-смертник. Эпицентр взрыва мог находиться на его теле. Предварительно, при нём была мина МОН-50. Предположительно, устройство было приведено в действие, когда Саркисян вышел из лифта.

Служба безопасности Украины в декабре 2024 года выдвинула обвинения против Саркисяна в связи с тем, что он основал добровольческий батальон. Также его в 2015 году внесли в базу украинского националистического сайта «Миротворец».