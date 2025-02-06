Тель-Авив, Израиль, 6 февраля, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман опубликовал фотографию позолоченного пейджера, который глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу во время встречи в Белом доме.

Global Look Press

«Пейджер символизирует решение премьер-министра, которое привело к перелому в войне и стало отправной точкой для подрыва морального духа террористической организации «Хезболла», — написал Гендельман в Telegram-канале.

По его мнению, эта стратегическая операция демонстрирует силу, технологическое превосходство и изобретательность Израиля в борьбе с врагами.

t. me/dgendelman

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля Нетаньяху передал в подарок Трампу позолоченный и обычный пейджеры в память об операции израильских спецслужб по подрыву взрывных устройств у членов «Хезболлы». Глава Белого дома заявил, что спецслужбы Израиля провели «грандиозную операцию».

В сентябре 2024 года в разных районах Ливана начались массовые взрывы пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Объяд позднее сообщил, что в результате погибли 12 человек, двое из которых дети, и ещё около 4 тыс. пострадали. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал Израиль после этой операции террористическим государством.

Нетаньяху 10 ноября впервые признал, что причастен к операции с пейджерами в Ливане. Он заявил, что одобрил сентябрьскую атаку на «Хезболлу».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 сентября назвал бесчеловечным подрыв Израилем мобильных устройств в Ливане. Он также назвал эту израильскую операцию очередным кричащим примером террористических методов в качестве средства достижения политических целей.