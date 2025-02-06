Киев, 6 февраля, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Украинцам нужно прекратить называть «людоловами» сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), а «бусификацией» — то, как на улицах хватают мужчин для мобилизации. С таким призывом 6 февраля выступил начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

military registration and enlistment offices in Ukraine

Он назвал использование этих слов российской информационно-психологической специальной операцией (ИПСО).

«Как бы это сейчас ни звучало, ведь российская ИПСО уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше потребление», — процитировало Саранцева украинское издание «Страна. ua».

Представитель ВСУ также сообщил, что для ТЦК разрабатывают правила обращения с потенциальными мобилизованными. Эту работу планируют завершить до конца месяца.

При этом издание отмечает, что слово «бусификация» уже прочно вошло в обиход украинцев. Его используют в том числе депутаты Верховной рады. Словарь современного украинского языка и слэнга «Мислово» назвал этот неологизм словом 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, на Украине постоянно сообщают о жёстких мерах сотрудников ТЦК, когда они ловят военнообязанных на улицах. 5 февраля военкомы подо Львовом догнали мужчину, отняли у него велосипед, повалили на землю и избили ногами. Потом его увезли на микроавтобусе, которые в народе называют «бусиками».

Адвокат из Запорожья 5 февраля рассказала, что сотрудники ТЦУ забрали её сына, хотя он был ограниченно годен. После этого его госпитализировали с тяжёлыми травмами, в результате мужчина умер в реанимации. На его теле остались многочисленные травмы, руки и ноги был отморожены, также врачи установили, что у погибшего была пневмония. Женщина уверена, что её сына пытали.

Отставной полковник ВСУ Роман Свитан предупредил, что украинские военные после возвращения с фронта будут мстить сотрудникам ТЦК. Он не исключил, что военкомов будут расстреливать из пулемётов.