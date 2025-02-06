Москва, 6 февраля, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Научный суверенитет России зависит от молодых учёных, на которых большую ставку сейчас делает президент России Владимир Путин и правительство страны в целом, заявил ректор АНО ВО «Университет ИТ Хаб», член научно-экспертного совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

6 февраля, в преддверии Дня российской науки, Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций молодым учёным за 2024 год. Президент также пообщался с лауреатами премии.

«Наш президент уже достаточно давно систематически показывает позицию по поводу того, что, в принципе, омоложение кадров во всех сферах, в том числе и научной — это путь по достижению цели суверенизации всех отраслей, в том числе и научной сферы», — рассказал специалист.

Эксперт призвал обратить внимание на спектр сфер, в которых задействованы были молодые учёные, которые получили награды. По словам Майорова, это характеризует конкурентоспособность, технологический суверенитет страны. Собеседник агентства также заметил, что Россия занимает девятое место в мире по объёму научных исследований и разработок.

«Очевидно, что одной из причин такой высокой позиции в международном рейтинге является именно наличие молодых учёных и их активная вовлечённость в процесс. А также доступ к инфраструктуре, которая позволяет им проводить и делать те или иные открытия, проводить те или иные исследования. Это, безусловно, сильно развитая материально-техническая база, которая у нас, благодаря профильному нацпроекту, уже реализуется практически во всей стране», — заявил эксперт.

Это тот курс, которым Россия следует на протяжении достаточно долгого периода времени, рассказал специалист. Он уверен, что это позволяет говорить о том, что ставка делается именно на молодых учёных, которые позволяют такие открытия делать, а также развиваться в рамках стратегии научно-технологического развития.

«Я отметил бы ещё то, что в принципе для молодёжи свойственны вещи, связанные с таким природным любопытством, жаждой открытий, исследования. Безусловно, особенно сейчас, учитывая, что мы живем в 21-м веке, в веке активного развития цифровых инструментов и новых открытий, связанных с искусственным интеллектом, с новыми технологиями развития — это позволяет, во-первых, иметь доступ к актуальной информации, так или иначе, во-вторых, это всё равно характеризует то, что молодые люди, они действительно пытаются быть вовлечёнными в научно-образовательные процессы»,— обратил внимание Майоров.

Эксперт отмечает, что в России достаточно большой приток учёных, потому что быть таким сейчас действительно модно. Собеседник агентства напомнил, что одни из самых крупных бизнесов, которые есть в стране и во всём мире, — наукоёмкие с точки зрения технологий и с точки зрения всех решений, которые они предоставляют.

«Люди это видят и тоже, в принципе, хотят себя ассоциировать с этими вещами. Это отвечает их каким-то амбициям, желаниям смотреть будущее. Поэтому, мне кажется, вот этот вот ассоциативный ряд, который ставит вот это желание смотреть в будущее со своими какими-то траекториями развития позволяет туда подставить слова — наука и образование»,— поделился специалист.

Майоров рассказал, что в риторике президента всё чаще звучат тезисы о будущем, о построении суверенитета, об укреплении научного суверенитета. Эксперт уверен, что это связано не только с поддержкой уже сложившихся научных работников, но сюда же можно ещё отнести поддержку студенчества, так как все те, кто сейчас активно получает образование, — это будущее России.

«Различные меры материальной поддержки учащихся, от государственных до именных стипендий — это то, что характеризует очень активную позицию главы российского государства в обществе и власти по отношению к этой сфере»,— подытожил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в России до 2030 года разработают стратегию развития образования. Представить в правительство её план поручили Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору в срок до 4 марта 2025 года.

В августе прошлого года Путин поручил повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Эти мероприятия будут включены в нацпроект «Молодёжь и дети».

24 января российский лидер отметил, что Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться одним из ведущих вузов мира и находиться в авангарде науки. Он добавил, что университет также должен вносить значимый и уникальный вклад в укрепление кадрового, научного, технологического, ценностного, а также мировоззренческого суверенитета РФ.

В тот же день Путин заявил, что уровень образования в России в целом растёт, оно становится более современным. Он подчеркнул, что в стране активно ведётся развитие федеральных исследовательских университетов, появляются новые сильные вузы, включая негосударственные.