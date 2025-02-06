* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 6 февраля, 2025, 20:25 — ИА Регнум. Режиссёра Евгению Беркович (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), осуждённую на пять лет и семь месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма, этапировали в колонию в Костромской области. Об этом 6 февраля сообщили её адвокаты в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Уважаемые читатели! Если вы хотите написать письмо Жене Беркович, то она на сегодняшний день находится в ИК-3 УФИН РФ по Костромской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года апелляционный военный суд смягчил наказание Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Окончательный приговор драматургу — пять лет и десять месяцев колонии.

В июле Второй Западный окружной военный суд Москвы признал Беркович и Петрийчук виновными в публичном оправдании терроризма. Тогда их приговорили к лишению свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, осуждённым также на три года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук возбудили после поставленного ими спектакля «Финист ясный сокол». В пьесе женщины посредством использования соцсетей знакомились с представителями радикального исламизма. После публикации в интернете видео с читкой произведения в мае 2023 года режиссёр и драматург были задержаны, так как следователи посчитали, что в пьесе были признаки оправдания терроризма. Сами осуждённые свою вину не признают.

В ходе экспертизы было установлено, что в спектакле «Финист ясный сокол» героизируются боевики группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пропагандируется идеология радикального феминизма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в перечень экстремистов и террористов.