Москва, 6 февраля, 2025, 20:15 — ИА Регнум. Москва пересмотрит ответные меры в отношении французского корреспондента в том случае, если Париж отменит решение о невыдаче визы российскому журналисту. Об этом 6 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Призываем французские власти пересмотреть своё решение о невыдаче визы российскому журналисту «Комсомольской правды». Как только это будет сделано, сразу же пересмотрим ответные меры в отношении французского журналиста, которые были приняты в качестве реакции на отказ в возможности работать корреспонденту российского СМИ», — написала Захарова в Telegram-канале.

Также дипломат призвала французские власти прекратить третировать и запугивать российских журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля лишили аккредитации в России в качестве ответной меры за отказ в визе журналисту-международнику «Комсомольской правды» Александру Куделе.

Захарова рассказала, что Москва получила «удивительное письмо» от французской редакции о непонимании причин произошедшего и с просьбой прислать официальный ответ. Россия выпишет аккредитацию Кенелю, как только решится проблема с выдачей визы российским журналистам, заключила она.