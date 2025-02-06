Москва, 6 февраля, 2025, 20:10 — ИА Регнум. Для российской фигуристки Камилы Валиевой будет лучше, если она отдаст медали, которые от спортсменки требуют вернуть из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации. Об этом 6 февраля заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Она напомнила, что в крови у Валиевой нашли микродозы запрещённого вещества, и это не получится оспорить. Хотя победы фигуристки заслуженные, но медали связаны со скандалом.

«Я бы не хотела, чтобы у меня была награда с такой подоплёкой. Любовь и поддержка болельщиков, которые были направлены на Камилу, стоят больше, чем эти медали, которые нужно вернуть из-за дисквалификации», — отметила Журова в беседе с изданием «ВсеПроСпорт».

Депутат также подчеркнула, что возврат медалей не будет означать признание правоты CAS или Всемирного антидопингового агентства (WADA). Болельщики Валиевой и так знают, что она невиновна.

Как передавало ИА Регнум, 5 февраля ТАСС сообщил, что Валиева ещё не вернула медали. По решению CAS, от неё требуют золото чемпионата Европы 2022 года, золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов России 2021, 2022, 2023 годов соответственно, серебро финала Гран-при России 2023 года и ряд наград на отдельных этапах турнира.

CAS в январе 2024 года обвинил Валиеву в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал её на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. Суд лишил фигуристку наград, завоёванных после этой даты, в том числе золотой медали Олимпийских игр 2022 года.

Поводом для такого решения стало то, что одна из лабораторий нашла в крови у Валиевой запрещённый препарат триметазидин. При этом фигуристку известили об этом с нарушениями.

В сентябре агентство Associated Press сообщило, что WADA скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву. В заключении говорилось, что запрещённый препарат мог попасть в еду спортсменки случайно, но об этом умолчали.