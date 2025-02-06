Симферополь, 6 февраля, 2025, 20:02 — ИА Регнум. В Крыму более 18,3 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии в «Крымэнерго». Об этом 6 февраля сообщил первый замминистра топлива и энергетики региона Владимир Воронкин в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 м в секунду произошли технологические нарушения в сетях ГУП РК «Крымэнерго». По состоянию на 16:00 мск обесточены абоненты в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также населённые пункты в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 139 трансформаторных подстанций отключились в результате аварии — это 8245 точек поставок и около 18 316 человек. Аварийные бригады на данный момент выполняют восстановительные работы, добавил Воронкин.

Как передавало ИА Регнум, 10 января в минэнерго Дагестана сообщили о восстановительных работах после аварии на ЛЭП в результате короткого замыкания. Тогда без электричества остались более 10 тыс. абонентов.

2 января более 8 тыс. жителей Псковской области остались без электричества из-за погодных условий. Наибольшие отключения зафиксированы в Псковском и Себежском районах, а также в Порховском и Струго-Красненском муниципальном округах. Авария не затронула объекты ЖКХ и социальной сферы.