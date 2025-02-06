Уфа, 6 февраля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. В жилом доме в Уфе с третьего этажа рухнул лифт, в котором находились трое девочек-подростков. Об этом 6 февраля сообщил Telegram-канале SHOT.

Кирилл Шипицин/РИА Новости

По данным издания, инцидент произошёл на Дуванском бульваре. Лифт, в котором ехали девочки, резко остановился на третьем этаже. Они вызвали диспетчера, он прокричал им: «Садитесь!»

Девочки сели, лифт сорвался вниз. Сообщается, что они не пострадали и только отделались испугом.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в лифте многоквартирного дома в Челябинске рухнула отделочная панель. Пассажиры в кабине лифта пострадали. Как рассказал жилец дома, срок службы лифта истёк в апреле, но его никак не заменят.

В конце декабря в Москве двери лифта в одном из домов зажали голову рабочего, который ремонтировал подъёмное устройство. Лифт поехал, мужчину подняло на метр от пола. Его спас один из жильцов, он держал пострадавшего за ноги, пока не приехали спасатели.