Вашингтон, 6 февраля, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) планирует выделить Украине 900 млн долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы. Об этом 6 февраля заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на брифинге для журналистов.

Global Look Press

«В случае завершения следующего пересмотра и одобрения [исполнительным] советом, Украина получит доступ к порядка 900 млн долларов», — отметила Козак.

Она напомнила, что в октябре прошлого года МВФ согласовал выделение Украине очередного транша в 1,1 млрд долларов. Общая сумма выплат по кредитной программе на сегодняшний день составляет почти 9,8 млрд долларов.

Козак добавила, что МВФ внимательно следит за действиями правительства США, за их приостановкой оказания внешней помощи и действий в отношении американского Агентства по международному развитию (USAID).

«Мы внимательно следим за объявлениями и событиями. Относительно USAID, на данном этапе ещё слишком рано оценивать точное воздействие на страны, которые оно поддерживает. Мы будем ждать ясности относительно следующих шагов, включая любые изменения в сфере деятельности USAID», — уточнила она.

При этом директор по коммуникациям МВФ заявила, что рассчитывает на работу с администрацией американского президента Дональда Трампа, учитывая, что США являются крупнейшим «акционером» организации.

«У нас есть долгая история работы с администрациями США, и мы с нетерпением ждём продолжения этого как институт, для которого США являются нашим крупнейшим акционером», — подчеркнула Козак.

В декабре председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал, что МВФ выдвинул Украине три новых требования для продолжения финансирования. Среди них подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в Верховную раду законопроекта о критических рисках третьих сторон, а также проведение и публикация результатов внешнего аудита работы украинского регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Гетманцев уточнил, что с новыми условиями количество требований для Украины увеличилось до 51.

Как сообщало ИА Регнум в октябре, МВФ обновил свой прогноз и предположил, что конфликт на Украине должен прекратиться в последнем квартале 2025 года. В прогнозе 2023 года такой сценарий считался негативным. В обновлённой версии подобный вариант переведён в разряд базового сценария. Негативный же теперь предполагает завершение военных действий в середине 2026 года.

Отдельно указано, что из-за непрекращающегося конфликта в бюджете страны на 2025 год на оборону заложено больше средств, чем планировалось. МВФ призвал Киев поддержать предлагаемый фондом пакет налоговых мер, а страны G7 — предоставить украинским властям стабильное длительное финансирование в размере 50 млрд долларов за счёт «экстраординарных займов».

Руководитель херсонского отделения дискуссионного клуба «Эльбрус — Новороссия» Алексей Лаврентьев 7 сентября заявил, что МВФ, прикрываясь финансовой помощью, продолжает разрушать экономику Украины и закабалять её жителей. По его словам, фонд и стоящие за ним силы ставят своей задачей поддержать военные конвульсии Киева, пока на Украине завершается реальный передел власти и собственности в пользу США и Евросоюза.