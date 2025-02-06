Москва, 6 февраля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. В России должны прекратить чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса в экономике. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 февраля во время заседания Совета по науке и образованию.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой ребята теряют интерес к будущей профессии, а порой и вообще бросают обучение», — отметил глава государства.

Отмечается, что он также поручил правительству повысить качество приёма абитуриентов в вузы на платной основе и в 2026 году провести набор по новым правилам.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Путин заявил, что к 2029 году потребность экономики и социальной сферы в кадрах превысит 74 млн человек. Эти цифры на 1 млн больше, чем в 2024 году. Ожидается наибольший спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.

24 января глава государства отмечал, что уровень образования по стране в целом растёт и обретает современные черты. Он подчеркнул, что Россия активно занимается развитием федеральных исследовательских университетов, появляются новые сильные вузы, в том числе и негосударственные.