Москва, 6 февраля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки выдавать льготные кредиты на обучение в вузах лишь по приоритетным направлениям подготовки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Согласен с предложениями [министра науки и высшего образования] Валерия Фалькова. Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальностям», — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Он подчеркнул, что такое решение необходимо обязательно принять.

Фальков отметил, что в настоящее время свыше трети кредитов предоставляют на платное обучение экономистов и юристов, что не соответствует запросу на кадры.

В ходе заседания глава государства также поручил правительству обновить пятилетний прогноз потребности в кадрах и учесть при этом планы по роботизации. При этом он отметил, что в России должны прекратить чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса в экономике. По словам Путина, необходимо принять исчерпывающий пакет решений, призванных повысить качество платного приёма в вузы. И в 2026 году провести его по новым правилам.

Российский лидер сообщил, что, согласно прогнозу, к 2029 году потребность экономики и социальной сферы в кадрах превысит 74 млн человек. Это почти на 1 млн больше, чем было в 2024 году. Ожидается, что больше всего будет спрос на специалистов со средним профессиональным образованием.