Москва, 6 февраля, 2025, 19:25 — ИА Регнум. Москва даст ответ на высылку российского дипломата из Лондона. Об этом 6 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Будет дан ответ», — приводит её слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля Великобритания лишила аккредитации российского дипломата. МИД страны назвал этот шаг ответом на лишение в ноябре 2024 года аккредитации британского дипломата, работавшего в Москве.

Лондон считает, что это было сделано необоснованно. Ведомство подчеркнуло, что в случае ответных действий России сочтёт это эскалацией.

В ноябре МИД России лишил аккредитации британского дипломата Уилкса Эдварда Прайора. ФСБ установила, что он заменил одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из страны ранее. Ведомство также выявило, что дипломат занимался разведывательно-подрывной работой, угрожавшей безопасности РФ.