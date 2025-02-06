Москва, 6 февраля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить пятилетний прогноз потребности в кадрах и учесть при этом планы по роботизации.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Прошу правительство обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах. Я так, мазком только сказал об этом. Нужно внимательно разобраться в этом вопросе. И в обязательном порядке учесть наши планы по повышению производительности труда и роботизации», — отметил он на заседании Совета по науке и образованию.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что общая потребность экономики в кадрах к 2029 году составит более 74 млн человек, что почти на 1 млн больше, чем в 2024 году. Он добавил, что основной спрос при этом придётся на специалистов со средним профессиональным образованием.

Также Путин указал на необходимость нестандартных и даже экстраординарных шагов для ликвидации дефицита кадров. Он отметил, что в этом вопросе важно участие всего профессионального сообщества.