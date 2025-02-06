Москва, 6 февраля, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин отметил, что две трети победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сосредоточились всего в четырёх регионах страны. Об этом он рассказал 6 февраля во время заседания Совета по науке и образованию.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«При этом, и здесь очень большой разрыв, 43% победителей и призёров — это Москва, 14% — Московская область, 8% — Татарстан и 7% — Петербург. Кстати, для Петербурга 7% — это маловато. Но всё равно четыре субъекта всего. Надо на это обратить внимание», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что следует сосредоточиться на качестве образования в регионах.

«Что же у нас всех в Москву переводить что ли в школы? Нет, наверное, это неприемлемо. Нужно повышать качество в регионах», — призвал президент.

Путин также отметил, что за последние пять лет сократилось количество школьников, выбирающих профильным предметом математику и физику.

«Все-таки потери для математики и физики», — заметил глава государства.

Во время заседания Путин также поручил Российской академии наук (РАН) и Российской академии образования (РАО) комплексно обновить школьные программы по естественным наукам и математике. Он уточнил, что учебные материалы должны быть доступными, понятными и интересными. По мнению президента, техническое образование в стране должно быть фундаментальным, а уровень преподавания математики и естественных наук в школе высоким по всей России, а не в отдельных учебных заведениях-лидерах.

Ранее, в августе, Путин уже поручал повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Сообщалось, что эти мероприятия включат в нацпроект «Молодёжь и дети».

24 января глава государства отметил, что уровень образования в России в целом растёт, оно становится более современным. Он добавил, что в стране активно ведётся развитие федеральных исследовательских университетов, появляются новые сильные вузы, включая негосударственные.