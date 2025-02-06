Москва, 6 февраля, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Московский суд частично удовлетворил иск Минобороны РФ к ФГУП «Главное управление специального строительства» («ГУСС») на сумму более 434 млн рублей. Об этом стало известно 6 февраля по итогам судебного заседания.

«Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил исковые требования Министерства обороны к ФГУП «ГУСС». Заседание проходило в закрытом режиме, в связи с чем детали дела разглашению не подлежат», — заявили в суде.

Кроме того, точную сумму, признанную судом удовлетворительной, также не раскрыли.

Ранее Савеловский суд Москвы отправил в следственный изолятор экс-гендиректора ФГУП «ГУСС» Александра Молодченко по делу о мошенничестве.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября следствие сообщило, что Молодченко вместе с подельниками похитил у ведомства более 50 млн рублей. Обвиняемый обеспечивал заключение двух договоров в рамках гособоронзаказа по завышенным ценам.

В июле 2024 года суд также постановил арестовать бывшего главу ВСК Андрея Белкова, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Он возглавлял ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» до 2021 года. Его также назначили гендиректором «Военно-строительной компании» в марте 2022 года.