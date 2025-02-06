Курск, 6 февраля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Курска заочно арестовал двух американских журналистов Янга Флетчера и Дисс Катрин, незаконно проникших на территорию региона. Об этом 6 февраля сообщила объединённая пресс-служба судов Курской области.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Установлено, что нарушители госграницы въехали в регион с украинской территории в сопровождении неустановленных лиц для съёмки репортажа о вторжении Вооружённых сил Украины в Суджанский район 6 августа прошлого года.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания журналистов на территории РФ или с момента экстрадиции», — указано в судебном Telegram-канале.

Новость дополняется