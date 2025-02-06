Раменское, Московская область, 6 февраля, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолёта в районе подмосковного аэродрома Мячково. Об этом 6 февраля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего. Следователи и криминалисты осматривают место падения воздушного судна. Уже назначены необходимые экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля самолёт Р-2002 Sierra упал у аэродрома в районе деревни Щеголево при выполнении учебно-тренировочного полёта. На борту находились пилот и инструктор, от полученных травм они скончались на месте. Разбившийся самолёт загорелся. Тушением занимались 26 специалистов и восемь единиц техники местного пожарно-спасательного гарнизона.