Москва, 6 февраля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что посетит Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей». Он сделал это заявление 6 февраля на встрече с молодыми учёными в Кремле.

Илья Питалев/РИА Новости

Петербургский учёный Кирилл Мартинсон, работающий на этом заводе, пригласил главу государства побывать на нём. Президент ответил, что приедет, а также назвал предприятие одним из ведущих объединений страны.

«Работают хорошо, на острие тех проблем, которые сегодня являются наиболее актуальными. Постоянно в поиске, постоянно предлагают новые интересные решения», — подчеркнул Путин.

Он также рассказал, что регулярно контактирует с генеральным директором «Алмаз-Антея» Яном Новиковым.

Как передавало ИА Регнум, Путин в январе 2023 года посещал Обуховский завод и встречался с рабочими. Он также отметил важную роль предприятия в укреплении обороноспособности России, особенно в условиях проведения спецоперации.

Ранее российский лидер назвал системы противовоздушной обороны, которые разрабатывает «Алмаз-Антей», самыми надёжными в мире. Продукцию концерна хорошо знают и ценят в том числе на международном рынке вооружений.