Москва, 6 февраля, 2025, 18:47 — ИА Регнум. В России за первые сутки работы реестра контролируемых лиц на сайте МВД РФ выявили 7191 иностранца-нарушителя. Об этом 6 февраля рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«За первые сутки работы реестра контролируемых лиц с помощью интерактивной формы на официальном сайте МВД России осуществлена 62 761 проверка в отношении иностранных граждан. По результатам проверки: 7191 находится в реестре, 55 570 не находятся в реестре», — написала она в Telegram-канале.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём будут обновляться каждые четыре часа. Иностранцам из реестра будет запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, оформлять новые банковские счета и тратить с существующих более 30 тыс. рублей ежемесячно, а также им ограничат перемещение по территории государства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших законодательство. В частности, документ сокращает период временного пребывания в стране без визы до 90 суток в течение года. Ранее данный период составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.