Москва, 6 февраля, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом внешнеполитические вопросы, в том числе ситуацию в Сирии, в ходе телефонного разговора. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба МИД РФ.

Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

«В развитие предыдущих контактов президентов и министров обсуждена ситуация в Сирии и вокруг неё. Условлено оставаться в тесном контакте по актуальным двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что также была подтверждена важность плотной координации шагов по реализации договоренностей президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, так как они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Дипломат подчеркнул, что РФ установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В конце декабря глава сирийской администрации Ахмед аш-Шараа отмечал, что у страны есть стратегические интересы, связанные с РФ. Он уточнил, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула арабскую республику в ущерб отношениям двух стран.

27 декабря глава МИД Турции заявил, что вопрос о российских военных базах в Сирии будет решён сирийским правительством и народом.