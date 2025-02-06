Москва, 6 февраля, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 6 февраля на встрече с молодыми учёными пошутил о будущих отправках на Марс кошек, собак и коров.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Скажите, сегодняшние, современные радиационно-защитные композиты — они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?» — поинтересовался глава государства.

Одна из лауреатов премии президента, сотрудница Белгородского государственного технологического университета им. В. Шухова Наталья Черкашина, рассказала, что учёные работают над увеличением радиационной защиты материалов. Если и правда понадобится, исследователи постараются отправить в космос и коров, добавила она.

Путин ответил, что пошутил насчёт коров, которые, по его словам, больше нужны на Земле. Однако задался вопросом, сможет ли долететь до Марса человек или в целом любой живой организм, используя современные композиты. Черкашина напомнила, что наука не стоит на месте. Значит, пока таких материалов нет, но в целом подобное возможно, заключил президент.

Как сообщало ИА Регнум, на церемонии награждения молодых учёных Путин заявил, что им предстоит решать масштабные задачи и создавать продукты, превосходящие зарубежные аналоги. Глава государства уточнил, что такие решения должны дать технологическое лидерство в ключевых перспективных областях России, которой также необходимы научные открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития.