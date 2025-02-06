Прага, 6 февраля, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Президент Чехии Пётр Павел утвердил запрет двойного гражданства для россиян и ряд других поправок к национальному законодательству. Об этом 6 февраля сообщило агентство ČTK.

Global Look Press

Сообщается, что закон вступит в силу на следующий день после опубликования. С инициативой о запрете двойного гражданства для россиян выступили депутаты от правительственной коалиции республики.

Согласно нововведениям, россияне для получения чешского гражданства должны будут предоставить документальное подтверждение отказа от паспорта России. При этом те, кто уже имеет паспорта двух стран, не должны будут отказываться от российского гражданства.

Помимо этого, Павел дополнил уголовное законодательство Чехии новым видом преступления — «Несанкционированная деятельность в интересах иностранной державы». Статью будут применять к тем, кто будет «работать на иностранное государство или организацию с намерением создать угрозу или нанести ущерб конституционному строю, суверенитету, территориальной целостности, обороне или безопасности Чешской Республики». За преступление предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы в мирное время и до 15 лет заключения в случае военного положения.

В законодательстве Чехии также появилась новая категория видов на жительство в стране, предназначенная для беженцев с Украины. Их могут получить украинские граждане, живущие в Чехии дольше двух лет и не получающие социальные пособия.

О подготовке запрета на двойное гражданство для россиян в Чехии стало известно 18 декабря. Тогда соответствующий законопроект утвердили депутаты нижней палаты парламента Чехии. Оппозиция страны выступила против такого закона.

Ранее, 4 ноября, министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что литовцы с двойным гражданством, одним из которых является российское, белорусское или китайское, не смогут поступить на военную службу. Соответствующий законопроект был подготовлен минобороны республики.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ноябре указал на уродливую русофобию, которая нередко встречается на Западе. В ряде стран уровень нетерпимости по отношению к русским «буквально зашкаливает», подчеркнул глава МИД РФ. Такое же мнение высказал президент РФ Владимир Путин, назвав русофобию одним из векторов борьбы с Россией.