Париж, 6 февраля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Во Франции произошёл всплеск интереса к российскому гражданству — так, проживающие в стране потомки русских эмигрантов начали чаще обращаться с просьбой предоставить им паспорт РФ. Об этом 6 февраля заявил посол России в Париже Алексей Мешков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Значительно выросло число обращений от наших соотечественников, потомков русской миграции начала прошлого века с просьбой о получении российского гражданства», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мешкова, французы также приходят в посольство, чтобы попросить гражданство РФ. Глава дипведомства подчеркнул, что французское общество неоднородно, не все враждебно настроены к России, хотя зарубежные СМИ пытаются показать обратное. Посольство нередко встречает дружески настроенных французов, хотя Франция является недружественным России государством.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в июле 2023 года заявил, что у России много друзей во Франции, а также на Западе в целом. Но власти не дают им возможности думать, а также стараются навязать свои стереотипы поведения.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в июне 2024 года подчеркнул, что Россия чтит общую историческую память с Францией, в том числе её вклад в борьбу с фашизмом в годы Второй мировой войны. Но власти республики теперь проводят другой курс, и она становится авангардом русофобии в ЕС и НАТО.