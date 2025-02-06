Москва, 6 февраля, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Россия направила Абхазии средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики. Об этом 6 февраля сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Global Look Press

«В соответствии с соглашением между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и договорённостями, достигнутыми по результатам встречи министра финансов России Антона Силуанова с видным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба, 6 февраля в Республику Абхазия направлены средства финансовой поддержки для целей социально-экономического развития республики», — говорится в сообщении.

По информации «Sputnik Абхазия», на счёт минфина республики поступило 340 млн рублей.

Встреча Силуанова и Гунба состоялась 5 февраля. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества России и Абхазии, продолжения реализации совместных проектов, поддержки бюджетников.

Как передавало ИА Регнум, 31 января первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Сухум провёл встречи со спикером парламента Абхазии Лашей Ашубой, а также с и. о. президента Абхазии Валерием Бганбой. Обсуждались вопросы двусторонних отношений.

Кроме того, Кириенко вместе с Бадрой Гунбой принял участие в совещании по вопросам открытия авиасообщения между Россией и Абхазией, а также посетил сухумскую школу №2 имени А. С. Пушкина.