Хельсинки, 6 февраля, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Ключевые решения в военной сфере за Финляндию будут принимать США и ЕС. Об этом 6 февраля заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов.

Global Look Press

«Очевидно, что ключевые решения, касающиеся военной деятельности страны, теперь явно будут приниматься не в Хельсинки, а в Брюсселе и Вашингтоне. Будем исходить из этого в нашем военно-политическом планировании», — отметил посол.

Он добавил, что оборонное соглашение с США, действующее с 2024 года, даёт Белому дому возможность использовать 15 финских военных объектов, в том числе базы военно-морских и военно-воздушных сил, а также гарнизоны, полигоны и складские помещения.

«Речь идёт о том, что их отдельные зоны передаются в исключительное пользование американцев и становятся, по сути, закрытыми для самих финнов. Более того, соглашение также предусматривает практически полное выведение американских военнослужащих из-под юрисдикции страны пребывания», — рассказал глава дипмиссии в беседе с «РИА Новости».

Кузнецов считает, у финнов должен возникнуть к властям вопрос, каким образом статус суверенного государства сочетается с практически бесконтрольным присутствием на территории страны иностранных войск. Он добавил, что, скорее всего, финские власти пока не готовы к откровенному разговору со своими гражданами на эту тему.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Кузнецов заявил, что Североатлантический альянс начнёт в ближайшие месяцы размещать свои силы на территории Финляндии. Отмечается, что НАТО дислоцирует на севере страны многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединённых сухопутных войск, а в восточном городе Миккели — штаб регионального командования сухопутных сил.

Президент России Владимир Путин также отметил, что между Москвой и Хельсинки были идеальные отношения, но финские власти предприняли бессмысленный шаг, с точки зрения национальных интересов, и вступили в НАТО. Теперь у границы страны будут находиться российские войска и системы поражения.