Москва, 6 февраля, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Круглый стол ЭИСИ «Выборы президента Абхазии: на финишной прямой» состоялся 6 февраля. Тема отношений с Россией стала одной из ключевых для всей предвыборной кампании, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Кирилл Зыков/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Бадра Гунба

В рамках круглого стола эксперты обозначили важность того пристального внимания, которое исходит от России в сторону выборов президента в Абхазии, также обсудили результаты опросов в рамках предвыборной гонки кандидатов.

«Безусловный лидер предвыборной гонки — это Бадра Гунба с результатом 41%. Это подтверждается результатами фокус-групп. Адгур Ардзинба с результатом 33% занимает второе место. Далее Роберт Аршба — 12%, Олег Барциц — 5%, Адгур Хурхумал — 2%, против всех — 6%»,— сообщил Потуремский.

Специалист уточнил, что 25% респондентов точно уверены в том, что они примут участие в голосовании, но ещё определяются с выбором кандидатов. Директор по политическому анализу уверен, что сейчас усилия штабов будут направлены на то, чтобы привлечь эту категорию людей.

«Прямые цитаты респондентов — «Россия его поддерживает, у него добрые отношения с Россией». Тема отношений с Россией стала одной из ключевых для всей предвыборной кампании. Отдельно отмечу, что сейчас достаточно часто возникает, особенно в соцсетях и Telegram, сравнение данных ВЦИОМ и ИНСОМАР. Коллеги, это некорректно: есть разница в методиках, выборке и др. Можно отслеживать тенденции, но не арифметику. К тому же, ВЦИОМ недавно выдал электоральный расчёт, а ИНСОМАР представляет текущий рейтинг», — заявил Потуремский.

По мнению политолога, члена правления Российской ассоциации политической науки, руководителя проектов ЭИСИ Владимира Шаповалова, абхазский народ доверяет Гунбе по трём причинам: личностные качества, опыт, желание и возможности выстроить отношения с Россией принципиально нового, более высокого качества. Политолог также добавил, что этот кандидат открытый в общении с гражданами, компетентный, опытный, не замешан в политических интригах и провокациях, не связан с криминалом.

«Гунба — управленец-стратег. Уже сейчас он говорит о том, что важно перестраивать кадровую политику. Во-первых, необходим кадровый резерв. Во-вторых, наполняться он должен на конкурсной конкурентной основе. Очевидно, что Гунба смотрит на передовой опыт, который демонстрирует Россия. Кадровая политика, которую основательно перезагрузил президент страны Владимир Путин, практически полностью поменяла управленческий ландшафт в России», — рассказал Шаповалов.

Гунба является убеждённым сторонником укрепления стратегического партнёрства с Россией, сообщил политолог. Он поделился тем, как на встрече с абхазскими студентами, обучающимися в России, кандидат в президенты подчеркнул, что за его плечами — учёба и работа в Абхазии и России, степень кандидата экономических наук, значительный опыт управленческой работы в системе государственной власти и в бизнесе.

«Бадра Гунба — это человек, в котором такой сплав хороших качеств, которые здесь у нас нужны для лидера. Это умение говорить с людьми на родном языке, умение слышать и слушать всех. И чётко объявленное им в ответ на опасения заявление о том, что он знает, что за свои действия будет отвечать лично он, он будет слушать и слышать всех, но решение будет принимать он сам», — заявил депутат Народного собрания — парламента Республики Абхазия Леонид Лакербая.

Депутат добавил, что в отличие от кое-кого из других кандидатов Гунба понимает, на какие тяготы он обрекает себя, становясь кандидатом. По словам Лакербая, это тот человек, с именем которого ассоциируются надежды подавляющего большинства жителей Абхазии, что будут развиваться связи с Россией, со страной, которая является абхазским стратегическим партнёром и гарантом безопасности выживания абхазского этноса.

Как передавало ИА Регнум, досрочные выборы президента Абхазии состоятся 15 февраля. Они были назначены после ухода в отставку с поста главы республики Аслана Бжании.

28 января и. о. президента Абхазии Валерий Бганба обратился к президенту России с открытым письмом и попросил поддержать пророссийских кандидатов на выборах главы республики.

Ранее абхазские общественные организации призвали открыть избирательные участки на выборах президента Абхазии в российских регионах. Чем больше таких участков появится на территории России, тем лучше, так как это позволит каждому абхазу в РФ проголосовать на президентских выборах, отмечал в беседе с ИА Регнум почётный консул республики в Петербурге Владимир Бигвава.