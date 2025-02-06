Москва, 6 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил комплексно обновить школьные программы по естественным наукам и математике. Соответствующее заявление он сделал 6 февраля на заседании Совета по науке и образованию.

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Глава государства подчеркнул, что они должны быть интересны ученикам.

Как сообщало ИА Регнум, в России сформируют стратегию развития образования до 2030 года. Разработать и представить в правительство её проект поручено Минпросвещения, Минфину, Минобрнауки и Рособрнадзору в срок до 4 марта 2025 года.

В августе прошлого года Путин поручил повысить качество преподавания математики, физики, химии и биологии в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Эти мероприятия будут включены в нацпроект «Молодёжь и дети».

24 января глава государства отметил, что уровень образования в России в целом растёт, оно становится более современным. Он добавил, что в стране активно ведётся развитие федеральных исследовательских университетов, появляются новые сильные вузы, включая негосударственные.