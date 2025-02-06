Москва, 6 февраля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предпринимает неуклюжие попытки завербовать россиян с помощью распространяемых в интернете примитивных видеоклипов. Об этом 6 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Global Look Press

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что на фоне предпринимаемых ЦРУ США неуклюжих попыток вербовки российских граждан при помощи распространяемых в сети Интернет примитивных видеоклипов, изображающих нашу страну в духе заезженной голливудской «киноклюквы», СВР России публикует на официальном интернет-сайте обращение к американцам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что это обращение адресовано к гражданам США, для которых любовь к своей родине и идеалы свободы не являются пустым звуком. В пресс-бюро также выразили убеждённость в том, что деструктивные усилия ЦРУ останутся тщетны, а народы России и США не забыли славные страницы истории совместной борьбы с нацизмом.

«Знаем, что в Соединённых Штатах есть много истинных патриотов, неприемлющих поддержку коррумпированной политической клики в Киеве», — отмечается в сообщении.

В СВР также добавили, что в видеообращении не только напоминается о прошлом, но и предлагаются рассчитанные на будущее варианты.

В трёхминутном ролике на сайте службы на английском языке показаны события Второй мировой войны, включая встречу советских и американских войск на Эльбе, а также показаны кадры современных событий, в которых говорится о многомиллиардной американской военной помощи.

Как сообщало, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что разведки разных государств мира используют соцсети для вербовки новых сотрудников, это же ежегодно делает и ЦРУ. Таким образом представитель Кремля прокомментировал размещённый в социальной сети X (ранее Twitter) ЦРУ видеоролик.

В мае 2023 года ЦРУ создало Telegram-канал, с помощью которого пытается вербовать россиян путём публикации в соцсети пропагандистских видеороликов на русском языке.

После этого Песков отметил, что в Кремле пока не обратили внимание на сообщения в СМИ о попытках американской разведки вербовать россиян через мессенджер. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что злонамеренная активность разведки США, включая создание ЦРУ Telegram-канала для вербовки россиян, не останется без ответа.