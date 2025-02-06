Москва, 6 февраля, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Коллективный Запад пытается не дать России использовать морские транспортные коммуникации и создаёт риски для безопасности судоходства и жизни людей. Об этом 6 февраля заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Global Look Press

«Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях», — добавил Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.

Помощник президента подчеркнул, что в своём стремлении ослабить Россию Запад использует террористические методы.

«Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике», — добавил он.

Патрушев также отметил, что РФ в ответ на опасные действия западных стран создаёт свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота.

Как передавало ИА Регнум, 13 января был повреждён подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Власти Швеции связали инцидент с действиями китайского корабля, находившегося там на якоре. Кроме того, была выдвинута версия, что капитана судна завербовали спецслужбы РФ.

В конце декабря генсек НАТО Марк Рютте объявил, что альянс развернёт миссию военных патрулей в Балтийском море для охраны подводных кабелей. 15 января два судна НАТО вошли в Финский залив, всего планируется отправить туда 10 кораблей.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО воспользовались происшествием с повреждением подводных кабелей, чтобы увеличить военное присутствие в стратегическом регионе и противостоять экспорту российской нефти.

6 февраля посол РФ в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Россия примет ответные меры на операцию НАТО по охране подводных кабелей в Балтийском море под названием «Балтийский часовой».