Москва, 6 февраля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Следователи допускают, что к убийству бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой причастны третьи лица. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба СК РФ.

Кадр из видео

«Продолжаются осмотры, допросы соседей, свидетелей, изучаются записи видеокамер, назначено несколько комплексных судебных экспертиз. Следственным путём проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В ходе расследования правоохранители нашли в квартире у подозреваемой паспорта и телефоны убитых. Также были установлены точки сбыта ювелирных изделий, принадлежащих жертвам. Кроме того, в Самаре нашли автомобиль, которым владела бабушка подозреваемой.

Как передавало ИА Регнум, следователи также установили, что подозреваемая готовилась к убийству. Она заранее купила химические средства и пластиковые ёмкости, чтобы скрыть следы преступления.

Про исчезновение четы Тарховых заявил знакомый убитых. Он заподозрил неладное, из-за того, что они перестали выходить на связь. Следователи на основании данных с камер в подъезде дома жертв предполагают, что убийство совершили около месяца назад. По данным Telegram-канала «112», внучка убитых в течение месяца рассылала СМС-сообщения с их телефонов.

Об убийстве Тархова и его жены стало известно 5 февраля. Были найдены фрагменты их тел в принадлежавшей им квартире. Полиция задержала подозреваемую в убийстве внучку.